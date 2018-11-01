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Россия

Путин назвал повышение места РФ в рейтинге Doing Business показателем стабильности

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Путин назвал повышение места РФ в рейтинге Doing Business показателем стабильности

Москва, 1 ноября. Продвижение России в рейтинге Всемирного банка Doing Business на 31-е место позволяет российскому бизнесу чувствовать себя стабильно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На 31-е место поднялись, что позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно, строить и реализовывать долгосрочный план развития», — сказал глава государства.

По словам президента, показатели Doing Business не простая сухая арифметика, а свидетельство устойчивости российского бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заняла 31-е место в рейтинге стран по комфортности ведения бизнеса. В прошлом году страна располагалась на 35-м месте. Отмечается, что динамику российского бизнеса оценивали по двум городам – Москве и Санкт-Петербургу.

Путин в майских указах 2012 года поручил правительству принять меры для того, чтобы войти в топ-20 в рейтинге Всемирного банка.

Автор: Софья Куликова
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