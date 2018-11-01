Украина попала в пятерку стран, ограничивающих свободу в Интернете

Киев, 1 ноября. Украина вошла топ-5 стран мира, активно ограничивающих свободу в Интернете. Такие данные обнародовал центр Freedom House.

За последние пять лет Киев потерял в 12 пунктов в данном рейтинге. На сегодняшний день Украина считается страной с «частично свободным» интернет-пространством. Среди главных причин ухудшения ситуации Freedom House называет войну в Донбассе, а также информационное противостояние с Россией. Так, например, исследователи указывают, что в 2017 году на Украине было заблокировано несколько популярных российских платформ, включая популярную социальную сеть «ВКонтакте», пишут украинские СМИ.

Кроме того, некоторых украинских блогеров пытались привлечь к ответственность за экстремизм и сепаратизм, хотя ни того, ни другого в их контенте не было. Специалисты Freedom House не забыли также технические диверсии и нападения на неугодных киевскому режиму журналистов.

О плачевной ситуацией со свободой слова на Украине Киеву указывает и российский МИД. В четверг ведомство потребовало освободить арестованного за «госизмену» главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. По словам официального представителя министерства, работающие на Украине журналисты стали мишенью из-за своей профессиональной деятельности.