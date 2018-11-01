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Forbes опубликовал рейтинг самых жутких мест во Вселенной

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SH2–136

Москва, 1 ноября. Издание Forbes представило рейтинг самых жутких мест во Вселенной. По мнению экспертов, один их вид пугает людей.

Лидером рейтинга стала удаленная от Земли на 1200 световых лет темная туманность SH2–136. Внутри нее находятся пылевые облака самых разных форм и размеров. Они слабо, но подсвечиваются звездами, из-за чего несколько напоминают призраков. В связи с этим одним из самых популярных названий этой туманности считается «Призрак».

Второе место досталось плериону «Рука Бога». Он представляет собой туманность, которую подпитывают ветра испускающего радиоволны в виде импульсов пульсара.

Рука Бога

Тройку лидеров замыкает NGC 246. Эта планетарная туманность известна по названию «Череп» и находится в созвездии Кита.

Череп

Также в первую десятку самых пугающих мест Вселенной попали облако межзвездного газа IRAS 05437+2502, туманность «Голова призрака», холм «Лицо на Марсе» в Кидонии, группа трех галактик «Птица», околоземный астероид 2015 TB-145 и скопление галактик Персея в рентгеновских лучах.

Автор: Катерина Иванова
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