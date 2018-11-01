Путин рассказал об увеличении экспорта российской агропродукции

Москва, 1 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России превышает этот показатель в сфере ВПК. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с представителями немецкого бизнеса в Москве.

Российский лидер отметил, что по итогам 2017 года российский экспорт сельхозсырья и продовольствия прибавил 21% и превысил 20 млрд долларов. Он вырос еще на треть в январе-июле 2018 года, обратил внимание Путин.

«Мы по объемам экспорта сельхозпродукции в денежном выражении превысили экспорт военной продукции», — подчеркнул глава российского государства.

По его словам, Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок на фоне того, что экспорт предприятий ВПК составляет 15 млрд долларов.

Напомним, в августе сообщалось, что министерство сельского хозяйства России разработало проект, который предусматривает увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году в два раза — до 45 млрд долларов.