Захарова: РФ «самым серьезным образом» предостерегла США от выхода из ДРСМД

Москва, 1 ноября. Москва выражает глубокую обеспокоенность в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, выход США из ДРСМД является опасным шагом, который может оказать негативное влияние на стратегическую безопасность. Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается не только России и США, но все международное сообщество.После заявления о выходе из ДРСМД Вашингтон начал массированную пропагандистскую кампанию, пытаясь обвинить Россию в нарушении соглашения. При этом США даже не удосужились предоставить доказательства.

По ее словам, Россия вынуждена зеркально реагировать на действия Вашингтона, чтобы предостеречь американские власти от подобных шагов в будущем.

«Мы вынуждены самым серьезным образом предостеречь американскую сторону: если она разрушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как было уже сказано российским руководством, России придется реагировать. Причем, как уже заявлял президент России, — мгновенно и зеркально», — заявила Захарова.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, объяснив свое решение нарушениями со стороны России.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы о нарушении ДРСМД являются формальным предлогом для выхода США из этого соглашения. Кроме того, глава государства напомнил, что США сами нарушили договор, разместив пусковые установки системы ПРО на территории Румынии.