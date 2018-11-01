Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России находится на подъеме. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями деловых кругов Германии.

По словам президента России, за девять месяцев этого года — с января по сентябрь — рост промышленного производства в стране составил 3%, в обрабатывающей отрасли — 3,3%. Кроме того, объем выпуска сельхозпродукции за последние пять лет возрос более чем на 20%.

«Экономика России находится на сегодняшний день на подъеме», — констатировал глава государства.

Путин также отметил, что по итогам 2017 года экспорт продовольствия и сельхозсырья возрос на 21%. На данный момент он составляет более 20 миллиардов долларов.