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Порошенко на встрече с Меркель подтвердил приверженность Киева «Минску-2»

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Порошенко на встрече с Меркель подтвердил приверженность Киева «Минску-2»
Киев, 1 ноября. Украинский президент Петр Порошенко в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил приверженность Киева минским соглашениям. По его словам, во время переговоров с Меркель тема Донбасса была одной из главных.

В ходе совместного брифинга с Меркель в Киеве Порошенко также заявил, что «подтвердил готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить компонент по безопасности минских соглашений для того, чтобы переходить к политическому компоненту».

Напомним, в августе президент России Владимир Путин и Меркель выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса имплементации минских договоренностей. 

Отметим, что вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы. Украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства и заявляет о «тупиковой ситуации».

Автор: Тимур Румянцев
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