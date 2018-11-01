Порошенко на встрече с Меркель подтвердил приверженность Киева «Минску-2»



Киев, 1 ноября. Украинский президент Петр Порошенко в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил приверженность Киева минским соглашениям. По его словам, во время переговоров с Меркель тема Донбасса была одной из главных.

В ходе совместного брифинга с Меркель в Киеве Порошенко также заявил, что «подтвердил готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить компонент по безопасности минских соглашений для того, чтобы переходить к политическому компоненту».

Напомним, в августе президент России Владимир Путин и Меркель выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса имплементации минских договоренностей.

Отметим, что вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы. Украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства и заявляет о «тупиковой ситуации».