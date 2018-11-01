Сирия: МИД РФ рассказал о непростой обстановке в Идлибе, Алеппо и Ракке

Москва, 1 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на брифинге о непростой обстановке, которая сложилась в Сирии.

Захарова подчеркнула, что в провинции Идлиб остаются террористы «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ), которые пытаются сорвать выполнение меморандума по зоне деэскалации в Идлибе. Кроме того, радикалы обстреливали сирийские правительственные силы на северо-западе Хамы, отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, на западе Алеппо растет число жертв среди гражданского населения. Террористы ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России) нанесли удар по курдским силам, которые были вынуждены оставить ряд населенных пунктов, отметила Захарова. Она подчеркнула, что в Сирии продолжают происходить похищения и убийства людей.

Также по словам Марии Захаровой, восстановление Ракки, обещанное около полугода назад, не осуществляется. По ее словам, в провинции нет инфраструктуры и электричества, однако продолжается репатриация беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.