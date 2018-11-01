Киев запретил проживающему на Украине россиянину участвовать в конгрессе в РФ

Киев, 1 ноября. Власти Украины оказали давление на россиянина, проживающего на Украине, и запретили ему принимать участие во Всемирном конгрессе в Москве, об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам Карасина, ряд стран способствует разжиганию антироссийских настроений, а русофобские заявления все чаще звучат с трибун. Русскоязычные общины находятся под прицелом специальных служб в ряде стран, а русскоговорящие члены общества все чаще встречают преграды на пути продвижения по карьерной лестнице.

«Например, на председателя всеукраинского координационного совета Михаила Годунова было оказано беспрецедентное давление», — заявил Карасин в ходе выступления на пленарном заседании конгресса соотечественников.

Замглавы МИД РФ отметил, что Годунов получил недвусмысленные угрозы и под давлением был вынужден отказаться от участия в форуме. Карасин призвал усиленно защищать права соотечественником и бороться с дискриминационной политикой государств.