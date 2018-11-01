Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Киев запретил проживающему на Украине россиянину участвовать в конгрессе в РФ

1 305
0 Оставить комментарий

Киев запретил российскому соотечественнику участвовать в конгрессе в РФ

Киев, 1 ноября. Власти Украины оказали давление на россиянина, проживающего на Украине, и запретили ему принимать участие во Всемирном конгрессе в Москве, об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам Карасина, ряд стран способствует разжиганию антироссийских настроений, а русофобские заявления все чаще звучат с трибун. Русскоязычные общины находятся под прицелом специальных служб в ряде стран, а русскоговорящие члены общества все чаще встречают преграды на пути продвижения по карьерной лестнице.

«Например, на председателя всеукраинского координационного совета Михаила Годунова было оказано беспрецедентное давление», — заявил Карасин в ходе выступления на пленарном заседании конгресса соотечественников.

Замглавы МИД РФ отметил, что Годунов получил недвусмысленные угрозы и под давлением был вынужден отказаться от участия в форуме. Карасин призвал усиленно защищать права соотечественником и бороться с дискриминационной политикой государств.

 

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.