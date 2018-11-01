Украина начала ракетные испытания у берегов Крыма

Киев, 1 ноября. Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались на испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области вблизи крымского полуострова. Об этом сообщил офицер пресс-центра командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский.

По его словам, к испытаниям, которые продлятся до 4 ноября, привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация воздушных сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск украинской армии, передает агентство УНИАН.

Стрельбы, отметил Струтинский, проводятся для того, чтобы военнослужащие ВСУ получили боевой опыт применения зенитных ракетных систем и отработали задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям. При этом офицер заверил, что учения проходят исключительно в воздушном пространстве Украины и в соответствии с нормами международного права.

Напомним, испытания Струтинский анонсировал в конце октября, отметив, что в связи с этим в данный период времени Украина частично закроет воздушное пространство над Черным морем.

В Крыму ответили на заявление об украинских испытаниях, напомнив, к чему привели аналогичные учения в 2001 году. Тогда украинские военные сбили российский авиалайнер над Черным морем. При этом подчеркивалось, что любая агрессия со стороны недружественных стран будет отражена российской армией.