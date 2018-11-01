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МИД РФ назвал причину новой волны обвинений в адрес Бутиной

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МИД РФ назвал причину новой волны обвинений в адрес Бутиной

Москва, 1 ноября. Очередные громкие обвинения в адрес арестованной в США россиянки Марии Бутиной звучат в американских СМИ в преддверии промежуточных выборов в конгресс, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, она напомнила, что агентство Associated Press заявило, что Бутина является чуть ли не шпионом.

«Налицо грубые инсинуации с целью вызвать волну ажиотажа вокруг так называемого «российского вмешательства», все делается в преддверии выборов», — подчеркнула Захарова.

МИД РФ назвал причину новой волны обвинений в адрес Бутиной

Она добавила, что представители российского посольства регулярно посещают Бутину в тюрьме, где девушка по надуманным обвинениям находится уже больше четырех месяцев. По словам Захаровой, отношение к россиянке стало более корректным: ее перевели в более теплую камеру, Бутиной разрешили покупать продукты в магазине.

Захарова добавила, что в настоящее время идет активная подготовка к судебному процессу.

«МИД продолжает добиваться прекращения этого вопиющего произвола», — заключила дипломат.

Ранее стало известно, что очередные слушания по делу Марии Бутиной пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря.

Бутина была арестована в США в середине июля. Россиянку обвиняют в том, что она якобы работала незарегистрированным иностранным агентом. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы. МИД РФ считает Бутину политической заключенной.

Автор: Герман Парло
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