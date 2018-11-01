Москва, 1 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на критику Запада в адрес Дамаска и союзников Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила о заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что, если бы Иран не оказывал поддержку президенту Сирии Башару Асаду, то его бы уже не было.

«Хотела бы напомнить, если бы не российская поддержка, Сирии бы не было, а на ее месте процветал бы халифат. ИГИЛ1 [запрещенная в России организация «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ)] до операции ВКС РФ мог бы распространить влияние на весь регион».

Также она напомнила о словах западных политиков о том, что факт проведения законный выборов в Сирии вызывает сомнения.

«Зачем забегать настолько вперед в своих откровениях? — заметила Захарова. — Международное сообщество четко сформулировало, какими должны быть выборы в Сирии — свободными, справедливыми, под наблюдением ООН. Не лучше ли вместо критики Дамаска помочь им в организации таких выборов?»

Российский дипломат напомнила, что Россия вносит значительный вклад в безопасность Сирии согласно резолюциям ООН. Захарова подчеркнула, что Астана не позиционировалась как замена Женевы.

«Хочется надеяться, что этот важный задел будет в полной мере использоваться для урегулирования конфликта в Сирии», — заключила она.

1 Организация запрещена на территории РФ.