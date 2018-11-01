В Норвегии объяснили, к чему приведет НАТО игра мускулами у границ России

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи NATO flexes muscles amid escalating tension with Russia («НАТО играет мускулами на фоне эскалации отношений с Россией»), опубликованной порталом People's Daily Online.

В этот вторник в Норвегии прошли учения Trident juncture, ставшие крупнейшей демонстрацией военно-воздушных, морских и сухопутных сил НАТО со времен холодной войны.

В прибрежном районе Тронхейма в центральной Норвегии в течение часа страны Североатлантического альянса отрабатывали военные сценарии.

«Сейчас самая сложная обстановка в области безопасности за последние десятилетия. И ответом НАТО стала самая большая адаптация нашей коллективной обороны за последние десятилетия», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой минобороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном.

В учениях «Единый трезубец — 2018» принимают участие около 50 тысяч военных из всех 29 стран — членов НАТО и ее партнеров — Швеции и Финляндии, около 250 самолетов, 65 судов и до 10 тысяч единиц транспорта.

Москва заявила, что военная деятельность НАТО вблизи российских границ достигла максимального уровня со времен холодной войны.

Эскалация конфликта

Столтенберг заявил: на прошлой неделе Альянс получил сообщение о том, что Россия планирует провести испытания ракет в международных водах Атлантического океана к западу от Норвегии, недалеко от места проведения масштабных учений НАТО.

«Я ожидаю, что Россия будет вести себя профессионально и это не изменит ход наших учений», — сказал генсек НАТО.

По данным норвежских СМИ, Россия направила уведомление оператору гражданских аэропортов страны, компании «Авинор», о предстоящих ракетных испытаниях, которые пройдут с 1 по 3 ноября.

Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Джулия Вильгельмсен считает, что учения — это «часть тенденции к эскалации напряженности между Россией и НАТО в Европе после кризисов на Украине в 2014 году».

«Постоянно идет демонстрация военной позиции, увеличение количества военных учений и передвижение войск и военных объектов ближе к границе другой стороны», — заметила Вильгельмсен.

В МИД РФ на прошлой неделе заявили, что учения НАТО в Северной Европе являются явно антироссийскими и приведут к ухудшению военно-политической ситуации в регионе.

«Россия, похоже, не считает, что намерения НАТО носят оборонительный характер, и интерпретирует растущую активность в Норвегии как угрозу своим основным военным активам на Севере», — добавила Вильгельмсен.

По ее мнению, Россия настроена защищать свои национальные интересы, которые могут быть под угрозой из-за американского военного присутствия у границ.

Новая холодная война?

Поскольку отношения между Россией и Западом находятся на рекордно низком уровне, появились разговоры о новой холодной войне между двумя сторонами.

Вильгельмсен разделяет это мнение и считает, что новая напряженность играет большую роль в формировании отношений в Северной Европе.

«После кризисов на Украине большинство людей думали, что рост напряженности между НАТО и Россией существенным образом не затронет Север, который в течение многих лет служил уникальной площадкой сотрудничества, — говорит Вильгельмсен. — Сегодня, к сожалению, нужно признать, что то напряжение, которое называют новой холодной войной, формирует фундамент отношений в Северной Европе.

Однако глава Североатлантического альянса постарался преуменьшить значение напряженности между Россией и Западом.

«Мы не находимся в ситуации холодной войны, но мы осуществляем коллективную оборону, — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции. — Между тем, что происходит сейчас и холодной войной, есть существенные различия». «Во времена холодной войны было два военных блока, противостоявших друг другу, — Варшавский договор и НАТО. По обе стороны, вдоль восточной и западной границ, в Европе были сотни тысяч войск в боевой готовности и десятки тысяч единиц ядерного оружия», — добавил Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, сегодняшнюю ситуацию можно назвать непредсказуемой, ведь «сложнее предвидеть, что именно произойдет, и существует меньше согласия относительно правил игры».