Анекдот, который всегда оканчивается одинаково: в СФ ответили на жалобы Климкина из-за санкций

Глава МИД Украины пожаловался на российские контрсанкции, которые Москва ввела против Украины в ответ на русофобские действия Киева. По словам чиновника, ограничительные меры против физических и юридических лиц являются попыткой повлиять на электоральные процессы на Украине.

«Даже совсем поверхностный анализ так называемого санкционного списка России и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них», — написал Климкин в своем Twitter, не уточнив, какие выборы он имеет в виду: парламентские или президентские.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал жалобу Климкина. По словам российского сенатора, контрсанкции действительно могут повлиять на политические процессы, протекающие на Украине.

«Заявление Климкина соответствует анекдоту, который существует в разных вариантах, но всегда содержит фразу: «А нас-то за что?» Выборы на Украине — это часть политической жизни. Если хотите, любые санкции, в данном случае ответные, — это то, что оказывает влияние на экономическую и политическую жизнь. В этом смысле санкции частично скажутся и на выборах, не знаю, в какую сторону, потому что в этом санкционном списке есть люди, которые намерены стать кандидатами в президенты», — говорит член высшей палаты парламента.

Вместе с тем он подчеркнул, что в санкционной войне влияние ограничительных мер на политические процессы — это далеко не главное.

«Действия России — это отчасти вынужденная мера, потому что, как известно, наши юридические и физические лица давно находятся под украинскими санкциями. Во-вторых, замечу, что Россия ввела санкции асимметрично, потому что мы не пошли на столь же масштабные ограничения в отношении физических лиц. Главное, что мы публично оговорили, что готовы отменить санкции в любую секунду, если украинская сторона пойдет на взаимный шаг во имя улучшения наших двусторонних отношений», — резюмировал Олег Морозов.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Ограничения затронули 322 физических лица и 68 юридических лиц.