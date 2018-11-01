Украинцы стали втрое чаще уезжать из страны — прокурор

Киев, 1 ноября. Украинцы стали чаще покидать свою страну в поисках заработка или лучших условий для жизни. Об этом в четверг заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Украинском католическом университете.

По его словам, за девять месяцев текущего года с Украины выехали 600 тыс. человек — это втрое больше, чем годом ранее. В то же время генпрокурор призвал сограждан видеть положительную сторону в темпах роста миграции, пишут украинские СМИ.

«Да, это в три раза больше, но это не миллион. Мы наконец достигли единства со своим цивилизационным пространством. Это еще на Майдане казалось чудом», — отметил Луценко.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году число украинцев, выехавших за рубеж, выросло на 10-15%.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, украинская молодежь в последние годы уезжает учиться за рубеж и не возвращается. Политик обратил внимание на то, что всего лишь 9% студентов рассчитывают вернуться на родину после обучения. Азаров полагает, что в ситуации, когда молодежь не видит для себя перспектив в своей стране, можно смело констатировать развал государства.