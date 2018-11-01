Пиратские страницы заблокируют в течение шести часов после внесения в реестр РКН

Москва, 1 ноября. Российские поисковые системы в течение шести часов исключат из поисковой выдачи ссылки на страницы с пиратским контентом после их внесения в реестр правообладателями.

Роскомнадзор, российские поисковики «Яндекс», Mail​​​.Ru Group и Rambler и крупные правообладатели, в том числе Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-медиа Холдинг» и «Национальная Медиа Группа», подписали антипиратский меморандум. Документ вступает в силу с момента подписания и действует до 1 сентября 2019 года.

Правообладатели в течение трех недель создадут список пиратских сайтов, где размещен пиратский контент. Интернет-сервисы будут каждые пять минут сверяться с реестром и блокировать пиратские страницы в течение шести часов.

Ранее стало известно, что РКН пригласил представителей Интернет-сервисов и правообладателей на церемонию подписания меморандума.