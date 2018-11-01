«Журналисты не должны быть мишенью»: МИД РФ требует от Киева освободить Вышинского

Москва, 1 ноября. Киев должен незамедлительно освободить арестованного журналиста Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова в очередной раз указала на то, что Вашинского на Украине незаконно содержат под стражей.

«Требуем от Киева незамедлительно освободить Вышинского, который остается под стражей по абсолютно надуманному обвинению. Почти полгода он находится в тюрьме, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. — Пришли новости относительно того, что призыв ОБСЕ освободить его не был услышал. Он остается под стражей еще на месяц. Журналисты не должны быть мишенью из-за своей профессиональной деятельности».

Ранее стало известно, что в Москве пройдет акция в поддержку главы РИА Новости Украина Вышинского.