Здание правительства эвакуировали в Челябинске из-за сообщения о бомбе

Челябинск, 1 ноября. Здание правительства Челябинской области эвакуировали в четверг из-за сообщения о бомбе.

По информации ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе губернатора области, в региональное правительство и еще в три административных учреждения позвонили и сообщили о бомбе. Выяснилось, что в правительство звонок о минировании поступил в 14.50 по местному времени, в экстренные службы — спустя пять минут. На месте происшествия работают специалисты.

Как сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора области Дмитрия Федечкина, сотрудники МЧС и другие специалисты проверяют здание на наличие бомбы. В настоящее время здание оцеплено.