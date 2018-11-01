Более 35 тысяч украинцев заразились корью за текущий год

Киев, 1 ноября. Свыше 35,2 тысячи украинцев заболели корью в текущем году, что в 17 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

«По состоянию на 26 октября 2018 года корью на Украине заболело 35,2 тысячи человек, в том числе 21,5 тысячи детей, которые составляют 61% от всех заболевших», — рассказал Курпита​​​.

При этом больше всего заразившихся зафиксировано на западе Украины, в том числе в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На минувшей неделе вспышку кори обнаружили и в Винницкой области. Курпита обратил внимание, что основной причиной увеличения количества случаев заболеваемости является низкий охват вакцинацией населения.

Гендиректор центра отметил, что по состоянию на 27 октября зафиксировано 15 случаев летального исхода от осложнений от кори, 13 больных из этого числа не были вакцинированы.

Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

На днях Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе заражения сибирской язвой на Украине. В связи со сложившейся ситуацией сотрудники ведомства просят россиян учитывать информацию при планировании поездок, а также не забывать про своевременную вакцинацию.