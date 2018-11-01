Футболист клуба «Реал Сосьедад» перенес микроинсульт

Сан-Себастья́н, 1 ноября. Футболист клуба «Реал Сосьедад», 23-летний Лука Сангальи госпитализирован с микроинсультом. Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

Спортсмен почувствовал себя плохо в четверг утром. Его увезли в одну из местных больниц. В клубе рассказали, что в настоящий момент он находится в сознании и хорошо восстанавливается.

«В ближайшие дни он пройдет несколько медицинских тестов, чтобы найти причину», — заявили в клубе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сангальи сыграл за «Реал Сосьедад» шесть матчей. В них он отметился одним забитым мячом.