Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Футболист клуба «Реал Сосьедад» перенес микроинсульт

51
0 Оставить комментарий

Футболист клуба «Реал Сосьедад» перенес микроинсульт

Сан-Себастья́н, 1 ноября.  Футболист клуба «Реал Сосьедад», 23-летний Лука Сангальи госпитализирован с микроинсультом. Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

Спортсмен почувствовал себя плохо в четверг утром. Его увезли в одну из местных больниц. В клубе рассказали, что в настоящий момент он находится в сознании и хорошо восстанавливается.

«В ближайшие дни он пройдет несколько медицинских тестов, чтобы найти причину», — заявили в клубе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сангальи сыграл за «Реал Сосьедад» шесть матчей. В них он отметился одним забитым мячом.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое