Минкультуры объяснило, почему фильм про спасение президента РФ не вышел в прокат

Москва, 1 ноября. Министерство культуры России объяснило ситуацию с американским фильмом «Хантер Киллер», который не получил прокатного удостоверения.

По словам представителей ведомства, прокатчики выдали жесткий диск с копией фильма 24 сентября, однако она была плохого качества, поэтому вынести суждение по поводу содержания ленты не представлялось возможным. Вторую копию Госфильмфонду предоставили уже 30 октября — за день до выхода фильма в прокат.

«Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», — отметили в пресс-службе Минкультуры.

Напомним, что боевик «Хантер Киллер», главные роли в котором исполнили Джерард Батлер и Гэри Олдмэн, рассказывает об американской подводной лодке, миссия которой — спасти российского президента из рук повстанцев. Ранее сообщалось, что кинотеатры начали отменять сеансы на фильм «Хантер Киллер».