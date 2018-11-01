Изнасилованная дознаватель из Уфы пришла в кабинет начальника с подругой — СМИ

Уфа, 1 ноября. Девушка-дознаватель из Уфы, которая является потерпевшей в деле об изнасиловании, пришла в кабинет начальника с подругой, сообщили источники в силовых структурах Башкирии.

По словам источника, в деле об изнасиловании следует тщательно разобраться и не делать выводы раньше времени.

«Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, — приводит слова источника РИА Новости, — в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых».

Напомним, ранее стало известно об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе. По версии следствия, преступление совершили трое ее коллег, которые занимают высокие посты. Заведено уголовное дело.