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«В потрясающей форме»: Градский стал отцом в четвертый раз

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«В потрясающей форме»: Градский стал отцом в четвертый раз

Москва, 1 ноября. Известный певец и композитор, бывший наставник в телепроекте «Голос» Александр Градский стал отцом в четвертый раз.

Артист стал отцом в четвертый раз за несколько дней до своего 69-го дня рождения. В среду 37-летняя Марина Коташенко — возлюбленная Градского — подарила ему сына. По информации KP.Ru, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Победительница третьего сезона «Голоса» Александра Воробьева узнала о беременности Коташенко в сентябре, когда пришла поздравлять с днем рождения младшего сына Градского.

«Когда я увидела Марину с животом, я была очень удивлена и счастлива тому, что он находится в потрясающей форме», — сказала Воробьева.

Напомним, у Градского есть дети от брака с Ольгой Градской — Даниил и Мария. Четыре года назад Коташенко родила Градскому сына Александра.

Автор: Дарья Смолина
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