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Путин поручил выделять по 8 млрд рублей производителям сельхозтехники ежегодно

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Путин поручил выделять по 8 млрд рублей производителям сельхозтехники ежегодно

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять в течение 5 лет по 8 миллиардов рублей для производителей сельскохозяйственной техники. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении.

Согласно документу, правительство должно будет предусмотреть выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета с учетом полученных ранее поручений. При этом отмечается, что выплаты начнутся со следующего года.

Глава России отметил, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до 20 декабря, а далее — один раз в год.

Путин поручил выделять по 8 млрд рублей производителям сельхозтехники ежегодно

 

Напомним, в начале октября на совещании по развитию сельского хозяйства на Ставрополье российский лидер заявил, что объем производства в агропромышленном комплексе России вырос более, чем на 20% за последние пять лет. Кроме того, президент призвал расширять присутствие отечественных сельхозпроизводителей на внутренних и внешних рынках.

Автор: Екатерина Кухарева
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