Сирия сегодня: Дамаск готов открыть границу с Ираком, в САР вернулись 530 беженцев

Сирия, 1 ноября. Власти Сирийской Арабской Республики готовы открыть границу с Ираком. За минувшие сутки 530 беженцев вернулись на родину из других государств. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Граница с Ираком

Официальный Дамаск готов открыть пограничный переход на границе с Ираком, так как не видит угроз безопасности страны. В настоящее время сирийские власти ждут соответствующего решения от Багдада, заявил министр транспорта САР Али Хамуд.

В октябре глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари совершал рабочий визит в Дамаск, где обсуждал необходимость открытия пограничных контрольных пунктов. При этом его делегация выразила оптимизм по поводу открытия перехода «Абу-Кемаль». Хамуд подчеркнул, что для Багдада открытие границы с САР важнее, так как тем самым он получит выход ко многим странам через сирийские морские порты.

«Во время последнего визита господина министра иностранных дел Ирака в Сирию одна из главных тем, которая обсуждалась, — тема открытия границы. Иракская сторона пообещала, что это состоится в ближайшее время. Мы с сирийской стороны готовы, как только разрешатся логистические вопросы с иракской стороны», — сообщил министр.

Напомним, пограничные переходы на сирийско-иракской границе прекратили работу в 2014 году из-за захвата территорий боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1».

Возвращение беженцев

За минувшие сутки чуть больше 530 беженцев вернулись в Сирию с территории других государств, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 531 гражданин, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 116 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 415 человек», — значится в документе.

Более того, в места постоянного проживания внутри сирийского государства вернулись 278 человек.

Обстановка в зонах деэскалации

За сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в САР зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в военном ведомстве России.

«За сутки зафиксированы два случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Идлиб — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе Минобороны РФ.

Кроме того, стало известно, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводил и соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

1 Организация запрещена на территории РФ.