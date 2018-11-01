«Яндекс» и правообладатели подписали меморандум о совместной борьбе с пиратством

Москва, 1 ноября. Компании «Яндекс», Mail.ru, Rambler и «Кинопоиск» подписали с основными российскими медиахолдингами меморандум о совместной борьбе с пиратским контентом. Документ был подписан на площадке Роскомнадзора в четверг.

В меморандуме речь идет о разрешении спорных ситуаций между обладателями прав и поисковиками в досудебном порядке. В частности, говорится об удалении ссылок на пиратский контент до того, как дело будет доведено до суда.

В августе входящие в «Газпром-медиа» телеканалы обратились в Мосгорсуд с требованием заблокировать пиратские копии ряда сериалов в «Яндексе». Когда возникла угроза блокировки всего сервиса «Яндекс.Видео», компания удалила из поиска все ссылки на спорный контент. При этом пользователи утратили доступ также к легальным сайтам.

По словам представителей «Яндекса», поисковая система не может отличить легальные ссылки от пиратских. При этом компания неоднократно подчеркивала, что выступает за честный интернет и работает в соответствии с российским законодательством.