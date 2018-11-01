«Далеки от наших проблем»: в Киеве обвинили Белоруссию в отсутствии братской любви к Украине

Киев, 1 ноября. Бывший боевик Майдана и участник АТО Юрий Касьянов заявил, что Минск далек от проблем Украины, а слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о соседских отношениях не соответствуют действительности. В Белоруссии отсутствует братская любовь к Киеву, считает Касьянов.

«Безусловно, белорусская армия, белорусы очень далеки от наших проблем, они далеки от того, чтобы чувствовать Украину, действительно, соседней страной, братской, как говорит Лукашенко – все это не так», — заявил Касьянов в эфире телеканала «ZIK».

По словам бывшего боевика, Белоруссия находится под сильным влиянием России, а на территории страны якобы базируются российские военные формирования. При этом Касьянов заявил, что белорусские военные стремятся в российскую армию ради высоких зарплат и пенсий. Касьянов добавил, что в Белоруссии считается «достижением» перейти в российскую армию.

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска участвовать в обеспечении мира в Донбассе и контроля на российско-украинской границе. Глава Белоруссии также добавил, что страна готова сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из того, что это часть Украины.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Жители юго-востока Украины отказались признать нелегитимное киевское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота. Киев ввел войска на территорию Луганской и Донецкой народных республик. Попытки урегулировать конфликт были предприняты в Минске на встрече «нормандской четверки», однако ВСУ регулярно нарушаю минские соглашения.