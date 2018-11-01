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Парламент Армении не назначил нового премьера и будет распущен

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Парламент Армении не назначил нового премьера и будет распущен

Ереван, 1 ноября. Парламент Армении в четверг повторно отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. В этой связи он будет автоматически распущен.

«За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против — 0, воздержались 13. Решение не принято», — подвел итоги заседания спикер парламента Ара Баблоян.

Никол Пашинян оставил пост премьер-министра страны 16 октября. Согласно конституции Армении, если за два заседания парламент не сможет выбрать нового главу правительства, он должен быть распущен.

Второе, специальное заседание армянского парламента прошло 1 ноября. Пашинян оставался единственным кандидатом на должность премьера. Теперь в Армении должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Автор: Василий Котов
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