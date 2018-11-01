«На 3500 рублей прожить нельзя!»: саратовский депутат рассказал об ужасах «макарошковой диеты»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который сел на так называемую «макарошковую» — с легкой руки экс-министра Натальи Соколовой — диету, всего после одной недели эксперимента заявил: прожить на 3500 рублей в месяц попросту нельзя.

Также он признался, что не удовлетворен увольнением своей оппонентки по известному спору, так как, по сути, это ничего не меняет. В интервью Федеральному агентству новостей Бондаренко рассказал, что он думает об уволенной чиновнице.

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Соколова, напомним, в споре с Бондаренко утверждала, что вполне можно прожить и на 3,5 тысячи рублей, питаясь «макарошками». Вскоре после публикации в Сети видеозаписи с этими и другими спорными утверждениями чиновница лишилась работы.

Ну а депутат решил сам на себе испытать эту диету. И вот прошла неделя.

«Во-первых, я понимаю, что с уходом Соколовой политика [местного] правительства не изменится и что она останется в том же векторе, в котором и шла, — посетовал Бондаренко. — И я как депутат Саратовской областной думы считаю, что было бы неплохо иметь дополнительный аргумент в качестве личного примера, чтобы противостоять этой политике. Потому что на 3,5 тысячи [в месяц] — это мое глубокое утверждение, я подтверждаю это на практике и вижу уже сейчас — прожить невозможно!»

По словам члена КПРФ, к окончанию первой недели он похудел примерно на два с лишним килограмма, притом что до этого его вес не менялся на протяжении около 10 лет.

«У меня всегда стабильный вес: я вешу 92—93 килограмма, а вот сейчас — 90 с небольшим», — заявил депутат, сославшись на особенности своего организма.

Николай снял видео о своем первом походе за продуктами, где он покупал только самое необходимое (да и то не все) и самое дешевое.

«Мне не хватило [денег] на элементарные продукты, — сказал выпускник Саратовской государственной юридической академии. — Я не смог купить ни сливочное масло, ни специи, ни чеснок… Да до фига чего не смог купить! Уж не говорю о мясе: свинине, баранине, говядине — оно просто не предусмотрено! А ведь я поехал не в дорогой супермаркет, а на самый дешевый рынок».

Естественно, продукты, которые он покупал, — самого низкого качества.

«Макарошки» за 30 рублей имеют такое свойство — они либо недоваренные, то есть жесткие, либо переваренные, — свидетельствует Бондаренко. — Их нельзя сварить не то что, скажем, альденте (с сохранением упругости после термической обработки. — Прим. ФАН), но даже хотя бы до нормальной консистенции. Это о чем говорит? О том, что продукты — низкого качества. Значит, они и на здоровье негативно влияют. Опасны для здоровья».

То есть уже через неделю молодой депутат убедился, что прожить в месяц на 3,5 тысячи рублей невозможно. И он обещает приложить все усилия, чтобы доказать это на личном примере.

На вопрос о том, может ли он считать себя удовлетворенным, после того как Соколова была уволена, Бондаренко сразу же ответил отрицательно.

«К сожалению, в нашей стране появилась такая традиция, тренд, если хотите: людей увольняют за какие-то громкие скандалы, — сказал Николай. — Не за ту политику, которую проводила Наталья Юрьевна, обрекая два с лишним миллиона жителей Саратовской области на нищету. А за то, что где-то что-то вышло в топы новостных агентств, в том числе и вашего. Вот где проблема!»

По словам депутата, отставка Соколовой «не сделала продуктовые корзины более полными, не изменила всю эту ситуацию». При этом Николай признает: ему приятно, что это дело получило столь широкую общественную огласку, и Бондаренко как политика, радует что его взгляды «разделяет такое большое количество людей».

Также он коснулся и темы признания Саратова «самым пьющим городом» страны.

«Мне сложно судить, так это или не так, но если смотреть в суть, в корень этой проблемы, то та политика, которая сегодня насаждается в нашем обществе, вполне может соответствовать таким вещам, — заявил депутат Бондаренко. — Потому что пиво на сегодняшний момент стоит дешевле молока! Потому что пропаганда алкоголя сделала, знаете ли, даже модным его употребление».

Виной всему, как считает Николай, — отсутствие у людей приличных доходов, для того чтобы иметь нормальный, здоровый досуг. Это, к сожалению, делает алкоголь одной из немногих возможностей как-то расслабиться, резюмировал депутат.