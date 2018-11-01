Вечная война невозможна: Корнилов оценил заявление протеже Порошенко по переговорам Киева с ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что Киев должен начать прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик ради достижения мира в Донбассе.

«Вести диалог надо и с ними (руководителями ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), и с теми, кто находится в Москве, — цитирует слова Новинского «Украинская правда». — Прямой диалог с Донецком, прямой диалог с Луганском».

Депутат Рады считает, что только прямые контакты с ДНР и ЛНР на разных уровнях помогут вернуть мир в Донбасс.

«Это важнейшее условие — вернуть доверие, вернуть мир», — сказал Новинский.

По мнению нардепа, ради этого Киев должен пойти на ряд компромиссов, касающихся в том числе введения миротворческой миссии в Донбасс.

«Ради того, чтобы сохранить жизни наших граждан, необходимо пойти на компромисс», — сказал Новинский.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что исходящее из Киева предложение о прямых переговорах с республиками Донбасса — обнадеживающий знак.

«Конечно, руководству ДНР и ЛНР есть о чем переговариваться с Киевом, — отметил Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мало того, ДНР и ЛНР давно, еще с 2014 года, настаивают на том, что нужно, наконец, садиться за стол переговоров и договариваться о правилах мирного сосуществования — на сегодня и на будущее».

По словам обозревателя, республики Донбасса всегда к этому призывали и призывают сейчас, несмотря на торпедирование Киевом минских соглашений.

«В Донбассе всегда были уверены, уверены и сейчас, что рано или поздно это придется делать, — продолжил публицист. — Вечная война невозможна, как и вечный мир. В любом случае эти правила придется устанавливать. Мало того, этого требуют и минские соглашения. Давайте не забывать, что первым пунктом этих соглашений по хронологии событий должен быть отвод вооруженных формирований обеих сторон на определенное расстояние, а дальше — вторым пунктом — прямые переговоры о проведении выборов на этих территориях».

Но Украина постоянно от этого отказывалась, чем нарушала и нарушает «Минск-2», отметил эксперт.

«Однако Запад этого не замечает и не накладывает на Киев санкции», — подчеркнул он.

По словам Корнилова, на Украине, в том числе в парламенте, были и есть силы, которые ратуют за решение проблемы Донбасса мирным путем.

«Подобную позицию высказывали определенные депутаты еще в 2014 году, их, правда, тогда заплевали, заклевали, привлекали к ответственности и так далее. Поэтому многие опасались это открыто говорить. Господин Новинский — известный оппозиционный депутат и бизнесмен, он более свободен в своих высказываниях. Но я надеюсь, под выборы [президента Украины весной 2019 года] будут все чаще звучать подобные заявления, нацеленные на электорат юга и востока Украины, где люди, заметьте, в большинстве настроены на мир, а не на войну. Надеюсь, скоро не только Новинский будет к этому призывать», — резюмировал Владимир Корнилов.

Минский протокол (минское соглашение) — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске и предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Поскольку Киев так и не начал выполнять это соглашение, в феврале 2015 года был принят «Комплекс мер по выполнению минских соглашений», который иногда называют «Минск-2». Этот документ, согласованный главами РФ, Германии, Франции и Украины в формате «нормандской четверки», был подписан контактной группой, состоящей из представителей Киева, Москвы, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР. Цель документа — деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины. Однако, как неоднократно заявляли в Москве, Киев не выполняет взятые на себя обязательства по «Минску-2».

Депутат Рады от партии «Оппозиционный блок», представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский входит в число богатейших людей Украины. Он младший партнер самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова.

Украинское гражданство Новинский получил в мае 2012 года по указу тогдашнего президента страны Виктора Януковича с формулировкой «За выдающиеся заслуги перед Украиной». Основанием для предоставления Новинскому украинского гражданства было ходатайство тогдашнего министра экономики, а ныне президента Украины Петра Порошенко.

На парламентских выборах 2014 года Новинский был избран народным депутатом Украины VIII созыва от «Оппозиционного блока».