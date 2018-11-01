«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada XRay Cross

Москва, 1 ноября. Продажи автомобиля Lada XRay Cross начнутся в субботу, третьего ноября. Об этом сообщает официальный сайт LADA.

Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Classic, Сomfort и Luxe. Все они будут оснащены 1,8-литровым двигателем с 122 л. с. и механической коробкой передач.

Самая минимальная комплектация обойдется покупателям в 729 900 рублей, а самая дорогая — в 888 900 рублей. В минимальной комплектации в автомобиле установлены фронтальные подушки безопасности, сигнализация и задние парковочные датчики.

В дополнение к максимальной комплектации Luxe можно будет приобрести пакет Prestige. Он включает камеру заднего вида, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым и навигатором.

Отметим, что у дилеров пока отсутствуют автомобили с роботизированной коробкой передач.