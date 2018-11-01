Не знаю, как дальше жить: Ляшко отреагировал на внесение в санкционный список РФ

Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко отреагировал на внесение его фамилии в список лиц, подпавших под санкции Российской Федерации. При этом украинский политик удивился отсутствию главы страны Петра Порошенко в данном перечне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я вот даже не знаю, как дальше жить после того, как Россия наложила на меня жесткие санкции. Они заблокируют все мои денежные счета в России, арестуют все мое имущество в России, запретят переводы мне из России», — написал он, предложив для начала «все это найти».

При этом Ляшко удивился, что в санкционном списке нет Порошенко, хотя традиционно лидеров стран в них не включают. Депутат Рады также напомнил, что в антироссийском списке нет президента и премьер-министра РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что президенты стран традиционно не включаются в санкционные списки, поэтому Порошенко не фигурирует в документе.

Политологи и эксперты выразили уверенность, что введение антиукраинских санкций против украинских политиков и бизнесменов — это только начало.

Председатель кабинета министров России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства о введении экономических ограничений против 68 украинских предприятий и фирм и 322 граждан Украины. Постановление кабинета министров №1300, направленное на выполнение соответствующего указа российского лидера Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в законную силу.