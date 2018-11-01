Британия вслед за Канадой легализовала марихуану

Лондон, 1 ноября. В Британии с 1 ноября легализована продажа марихуаны и содержащих ее препаратов по рецепту врача, сообщил британский телеканал SkyNews.

Министр внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавад в первой половине октября анонсировал, что медики, если посчитают нужным, смогут выписывать пациентам лечебную марихуану с 1 ноября.

Ранее у британцев, страдающих эпилепсией, отбирали лечебную марихуану, что в некоторых случаях сопровождалось ухудшением их состояния.

Напомним, в начале октября Канада приняла закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях.

Накануне стало известно, что над легализацией марихуаны задумались власти Таиланда. Бангкок может легализовать каннабис до конца этого года.