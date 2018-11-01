Вопрос не закрыт: Анкара призвала Эр-Рияд к содействию в расследовании убийства Хашукджи​​​​​​​

Анкара, 1 ноября. Турция ожидает от Саудовской Аравии поддержки в расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр юстиции турецкого государства Абдульхамит Гюль.

«Никто из виновных не должен избежать ответственности за убийство Хашукджи. Этот вопрос не закрыт», — отметил министр в разговоре с журналистами.

При этом он призвал дать ответы на вопросы, озвученные турецкой стороной, в том числе о местонахождении тела представителя СМИ, которое до сих пор не было найдено. Министр подчеркнул, что расследование будет расширено для прояснения ситуации. По словам Гюля, визит прокурора Стамбула в Эр-Рияд не значится на повестке дня турецкой стороны.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле, передает Infox.ru. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был жестоко убит во время собеседования, его тело расчленили, а лицо изуродовали до неузнаваемости.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США потребовали провести объективное расследование произошедшего. В Евросоюзе назвали убийство журналиста «ужасающим преступлением». Всего по делу были задержаны 18 человек.

Накануне пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик заявил, что убить журналиста не могли без приказа Эр-Рияда.