Россия и Казахстан проведут заседание нацкомиссий по итогам расследования аварии «Союза»

Астана, 1 ноября. Государственные комиссии Казахстана и России в ходе совместного заседания подведут итоги расследования причин аварии ракеты «Союз-ФГ». Об этом сообщил замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

«Я думаю, что специальная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести итоги, а две государственные комиссии проведут совместное заседание и там подведут итоги», — сказал Нургужин в комментарии РИА Новости.

По словам Нургужина, работы по обследованию места аварии завершены, негативных последствий аварии не обнаружено. Представитель отрасли отметил, что радиационный фон в районе аварии в норме, а выбросы керосина до поверхности земли практически не дошли.

Нургужин отметил, что явных причин для выдвижения России претензий на данный момент нет. Замминситра также добавил, что в ближайшее время пройдет заседание экологов, на котором будут подведены итоги влияния аварии на экосистему.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10». На 119-й секунде старта у ракеты отказал двигатель. Экипаж корабля в составе двух человек благополучно спустился на землю в спасательной капсуле.