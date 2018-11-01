Микрофинансовые организации в РФ смогут легально забирать квартиры у должников

Москва, 1 ноября. Микрофинансовые организации в скором времени смогут совершенно легально выдавать кредиты под залог недвижимости и забирать квартиры в случае просрочки платежей. Соответствующий законопроект разработало министерство финансов РФ по поручению правительства.

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, микрофинансовые организации выдавали кредиты под залог недвижимости и раньше, но прежде эта практика считалась нелегальной. Теперь же они смогут заниматься этим совершенно открыто.

«То, что ростовщикам разрешат выдавать сверхдорогие займы под залог недвижимости, означает, что много заемщиков останутся на улице. Ведь эти поправки сделают легальным изъятие квартир при несвоевременной уплате долга», — отметил он.

Как сообщает KP.ru, на сегодняшний день в России работает примерно 2 тыс. легальных микрофинансовых организаций и неопределенное число «черных кредиторов», работу которых никто не контролирует. Некоторые из них идут на всевозможные ухищрения при подписании договора. Например, подсовывают пустые листы на подпись, а позже заполняют нужный себе текст.