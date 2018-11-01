Строить и созидать: глава ЛНР открыл международный молодежный форум «Донбасс»

Луганск, 1 ноября. В Луганске начал свою работу международный образовательный молодежный форум «Донбасс», в котором примут участие около 5 тыс. молодежных активистов из Луганской и Донецкой народных республик, Российской Федерации и Приднестровья.

Открывая мероприятие, глава республики Леонид Пасечник отметил, что «проведение международных форумов становится уже доброй традицией» и с каждым форумом все больше молодых ребят и девушек принимают в них участие.

«Все то, что мы сейчас делаем, все то, что мы сейчас строим, — в первую очередь мы делаем для вас. Вам строить и созидать далее, вам нести знамя победы. Все для вас!» — обратился глава республики к присутствующей молодежи.

Также Пасечник добавил, что молодежь республики — талантливая, перспективная и, безусловно, «самая лучшая», и заверил, что с такими силами есть все шансы выстроить ЛНР «свободной, независимой и процветающей».

Форум продлится три дня. После торжественного открытия участники форума разъедутся по территории ЛНР, где примут участие в различных мероприятиях, дискуссионных площадках и конференциях.

«Данный форум — прекрасная возможность для молодежи услышать себя, — отметил исполняющий обязанности министра образования и науки ЛНР Сергей Цемкало, — и, самое главное, найти понимание общих проблем и решения этих проблем в дальнейшем. Потому что им завтра определять будущее не только нашей республики, но и будущее земли, мира».

В ходе торжественной части мероприятия глава ЛНР первым сделал запись в книге международного образовательного молодежного форума «Донбасс», учрежденной в день открытия форума по инициативе министерства культуры, спорта и молодежи и министерства образования и науки ЛНР.