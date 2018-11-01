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Прекращен розыск героя фейковой публикации «Новой газеты»

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Прекращен розыск героя фейковой публикации «Новой газеты»

Санкт-Петербург, 1 ноября. Прекращен розыск Валерия Амельченко — героя публикации журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова. Имя и фамилия «информатора» СМИ больше не числятся на сайте МВД России.

Как стало известно 1 ноября, база данных «Розыск» на сайте МВД России больше не содержит сведений об Амельченко. В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу, куда ранее полиция передала материалы розыскного дела в отношении Амельченко, не комментируют результаты проверки, однако розыск мужчины прекращен.

Примерно месяц назад, в начале октября, Коротков заявил об исчезновении своего «информатора» Амельченко. По его словам, этот человек передавал ему сведения о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным журналистов, 24 октября Амельченко сам явился в полицию Кировского района Петербурга и попросил прекратить его поиски. Кроме того, как стало известно, никаким «информатором» «Новой газеты» он не был: Коротков предложил ему 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись заранее написанный журналистом текст. 

Прекращен розыск героя фейковой публикации «Новой газеты»

Фейк был разоблачен, что значительно подорвало доверие общественности к «Новой газете». Амельченко выступил с показаниями против журналистов, которые хотели купить его имя, чтобы с его помощью состряпать сенсацию.

Автор: Алексей Громов
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