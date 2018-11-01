Прекращен розыск героя фейковой публикации «Новой газеты»

Санкт-Петербург, 1 ноября. Прекращен розыск Валерия Амельченко — героя публикации журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова. Имя и фамилия «информатора» СМИ больше не числятся на сайте МВД России.

Как стало известно 1 ноября, база данных «Розыск» на сайте МВД России больше не содержит сведений об Амельченко. В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу, куда ранее полиция передала материалы розыскного дела в отношении Амельченко, не комментируют результаты проверки, однако розыск мужчины прекращен.

Примерно месяц назад, в начале октября, Коротков заявил об исчезновении своего «информатора» Амельченко. По его словам, этот человек передавал ему сведения о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным журналистов, 24 октября Амельченко сам явился в полицию Кировского района Петербурга и попросил прекратить его поиски. Кроме того, как стало известно, никаким «информатором» «Новой газеты» он не был: Коротков предложил ему 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись заранее написанный журналистом текст.

Фейк был разоблачен, что значительно подорвало доверие общественности к «Новой газете». Амельченко выступил с показаниями против журналистов, которые хотели купить его имя, чтобы с его помощью состряпать сенсацию.