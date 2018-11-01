Они свернут горы: в Совфеде детям-героям вручили медали «За мужество в спасении». ФАН-ТВ

В Совете Федерации прошло чествование «Детей-героев». Это мероприятие — признание и благодарность ребятам до 16 лет, которые не остались равнодушными в критических ситуациях и совершили настоящие героические поступки. Дети вытаскивали людей из горящих зданий, из воды, проводили комплексы реанимационных мероприятий. Один из таких смельчаков — Никита Казаченко, сейчас ему 10 лет. Год назад он проснулся от задымления во время пожара и вынес из горящей комнаты девятимесячную сестру.

«Я проснулся и услышал крики, подбежал к кроватке через дым, я шел на крик. Увидел Анечку, взял на ручки и вышел на террасу, а там стояли два моих братика — Данька, Пашка. Потом мы стали звать на помощь, подбежал один дяденька, он вызвал МЧС и своих родных. Потом родные нас в свою машину взяли и позвонили в скорую помощь, а скорая помощь приехала и забрала нас»,— рассказывает Никита Казаченко из города Вязьмы.

Вместе с «Детьми-героями» из их областей приехали региональные представители Совета Федерации и старшие товарищи по награде. Они отмечают — с такими детьми можно сворачивать горы. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич пообщался с Никитой и пообещал дружить дальше.

«Для меня это герой. Я очень горжусь, что сегодня мы с ним подружились. Определились по нашим совместным проблемам, будем дальше дружить», — сказал сенатор.

Один из удостоенных награды — Александр Мантуров. Он спас тонущих в озере людей, доставил их к берегу и оказал первую медицинскую помощь.

«Я увидел перед собой то, что если я ничего не сделаю, то не станет тех людей и как-то страх переборол и пошел дальше. Герой — это простой человек, который совершил подвиг. Я чувствую гордость за то, что не растерялся», — вспоминает 16-летний Саша Мантуров из посёлка Кундравы Челябинской области.

Особую гордость испытывают, конечно, родители и родственники ребят.

«Это в мае месяце было, он спас мальчика семилетнего — вытащил из озера и сделал искусственное дыхание. Ко мне пришел участковый на работу и начал рассказывать. Я плакала от того, что мог бы и Саша утонуть. У меня слезы шли градом, я плакала, просто напросто плакала. Конечно, горжусь своим сыном! Это непередаваемые чувства», — делится эмоциями Ирина Мантурова, мама Александра.

Героев чествовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.