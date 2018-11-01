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Встреча Порошенко и Меркель началась в Киеве

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Встреча Порошенко и Меркель началась в Киеве

Киев, 1 ноября. Встреча главы Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в украинской столице. Об этом сообщается в микроблоге Twitter президента страны.

Меркель совершает в четверг однодневный визит в Киев. Главными темами ее встречи с украинскими властями будут двухсторонние отношения и урегулирование ситуации в Донбассе.

В рамках визита также пройдут переговоры Меркель c главой правительства Украины Владимиром Гройсманом. Кроме того, ожидаются встречи с депутатами Рады и студентами.

Автор: Алексей Громов
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