Встреча Порошенко и Меркель началась в Киеве

Киев, 1 ноября. Встреча главы Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в украинской столице. Об этом сообщается в микроблоге Twitter президента страны.

Радий вітати в Україні Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина пані Ангелу Меркель pic.twitter.com/CMZY0WFVWf — Петро Порошенко (@poroshenko) November 1, 2018

Меркель совершает в четверг однодневный визит в Киев. Главными темами ее встречи с украинскими властями будут двухсторонние отношения и урегулирование ситуации в Донбассе.

В рамках визита также пройдут переговоры Меркель c главой правительства Украины Владимиром Гройсманом. Кроме того, ожидаются встречи с депутатами Рады и студентами.