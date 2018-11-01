Названы даты очередных запусков ракет семейства «Союз»

Москва, 1 ноября. Очередные запуски ракет семейства «Союз» запланированы на 7 и 16 ноября, сообщил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в четверг, 1 ноября.

По его словам, запуск ракеты с Гвианского центра состоится 7 ноября, а с космодрома «Байконур» — 16 ноября.

Глава аварийной комиссии уточнил, что причины, повлекшие аварию ракеты «Союз-ФГ», распространяются только на те ракеты, первая и вторая ступени которых были собраны вместе. А таких ракет две: одна на космодроме «Куру», другая — на «Байконуре».

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» 11 октября. Космонавты смогли эвакуироваться на спасательной капсуле на Землю. Роскосмос сообщил, что причиной аварии стала некорректная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.