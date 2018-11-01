Москва, 1 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает на то, что российско-германские деловые связи будут поступательно развиваться и в условиях непростой мировой конъюктуры. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с представителями немецкого бизнеса в Москве.

«Надеемся, что деловые связи между нашими странами будут и далее поступательно развиваться даже в условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике», — сказал глава российского государства.

Как отметил российский лидер, Россия высоко ценит прагматизм и конструктивный настрой немецких бизнесменов, а также готовность к совместной работе.

Ранее Путин заявил, что Германия — крупнейший экономический партнер России в страновом измерении. Он обратил внимание на то, что двусторонний товарооборот РФ и Германии в 2017 году достиг 50 млрд долларов.