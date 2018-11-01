Появилось видео драки актера Страхова под окнами квартиры в Москве

Москва, 1 ноября. Российский актер Даниил Страхов попал в больницу после драки с компанией молодых людей, которые курили под окнами его дома. в Сети появилось видео инцидента с камер наблюдения.

31 октября звезду сериалов «Бригада» и «Бедная Настя» госпитализировали с многочисленными травмами. Его избила шумная компания. Сначала артист сделал замечание, но его проигнорировали.

Но когда Страхов вылил воду на курильщиков, на него набросились молодые люди. После потасовки виновники инцидента скрылись, а актеру вызвали скорую помощь.

Врачи зафиксировали побои, но актер отказался подавать заявление в полицию, передает «Пятый канал». Поклонники обеспокоены здоровьем артиста.