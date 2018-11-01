Вышинский останется под арестом до 28 декабря

Киев, 1 ноября. Херсонский городской суд продлил арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря», — цитирует его РИА Новости.

Предыдущий срок содержания руководителя портала под стражей истекает 4 ноября.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а в МИД РФ призывали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.

Накануне защита Вышинского заявила отвод судье Галине Радченко, которая должна была рассматривать вопрос о продлении его ареста в Херсонском городском суде, так адвокаты посчитали ее предвзятой. Однако суд отклонил ходатайство.