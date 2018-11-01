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Кончаловский признался, что разочаровался в Западе

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Кончаловский признался, что разочаровался в ЗападеМосква, 1 ноября. Российский кинорежиссер и сценарист Андрей Кончаловский заявил, что России не подходит модель развития в соответствии с западным образцом.

По словам режиссера, ему стало трудно уживаться с российской либеральной интеллектуальной элитой. При этом в общении с некоторыми представителями этого социального слоя Кончаловский просит называть себя «ватником».

«Если мы говорим об образованном классе России — он тоже делится на людей, которые считают, что у России путь только с Западом. Я тоже отдал дань этому убеждению. А потом приходишь к выводу, что это невозможно. И не только я пришел к этому выводу», — сказал режиссер в эфире передачи «Красный угол» на телеканале «Царьград».

По мнению Кончаловского, президент России Владимир Путин ранее также придерживался западной модели развития для страны, однако со временем стало понятно, что интеграция России в западный мир не интересует мировое сообщество.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Кончаловский завершил работу над фильмом «Грех», который рассказывает о жизни Микеланджело Буонарроти. В конце октября Кончаловский представил картину президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Автор: Артем Никулин
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