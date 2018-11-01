Компания Nissan огласила российский ценник на обновленный Terrano

Токио, 1 ноября. Японская компания Nissan объявила цены на обновленный кроссовер Terrano, который получил несколько доработок и новый окрас кузова. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что Nissan Terrano в комплектации Elegance оборудован легкосплавными дисками с новым дизайном, однако ключевые изменения затронули комплектацию Elegance+, для которой теперь доступен мультимедийный дисплей с навигацией и камерой заднего вида.

Обновленный кроссовер доступен с двумя типами моторов: 1,6-литровым с производительностью 114 лошадиных силы, а также 2,0-литровым мощностью 143 лошадиные силы.

Так, начальная стоимость японского автомобиля составляет 980 тысяч рублей. Известно, что первые машины поступят в дилерские центры в ноябре текущего года.

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