Южная Корея договорилась с США о закупках иранской нефти в условиях санкций

Москва, 1 ноября. Южная Корея договорилась с США о примерной схеме закупок иранской нефти в условиях санкций, которые Вашингтон ввел против Тегерана, передает агентство Bloomberg.

Как сообщили знакомые с ситуацией источники издания, пока окончательное решение принято не было. Они не исключают, что условия договоренностей могут быть изменены. Ожидается, что официально о схеме объявят не раньше понедельника, 5 ноября, когда в силу вступит второй пакет санкций США против Ирана.

Как передавала газета Economic Times, ранее власти США разрешили Индии закупать иранскую нефть в обход санкций в ограниченном объеме.

В мае президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану. Вместе с этим США восстановили антииранские санкции. Вашингтон также заявил, что вторичным санкциям подвергнутся страны, которые, несмотря на американские ограничительные меры, продолжат сотрудничество с Тегераном.

Мировое сообщество резко раскритиковало выход США из ядерной сделки. Остальные участники соглашения продолжают соблюдать его условия. Ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому угрожает режиму нераспространения.