Никаких контактов: политолог предложил России осадить параноидальную Британию

Москва, 1 ноября. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в очередной раз обрушился с критикой на Россию, обвинив страну в том, что он якобы дестабилизирует ситуацию во всем мире.

По его словам, Британия была рада восстановить отношения с Россией после развала Советского Союза, но в 2008 году была Грузинская война, в 2014 году Крым вернулся в состав РФ, а потом началась череда скандалов — кибератаки, отравление Скрипалей в Солсбери. При этом Хант случайно оговорился и пару раз назвал Россию Китаем, что заметили в исследовательском институте Policy Exchange.

По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, нападки Британии на Россию объясняются стремлением отвлечь внимание от внутренних проблем — Уэльса, Шотландии, Brexit, внутренних конфликтов Консервативной партии.

В связи с этим эксперт предлагает России осадить параноидальную Британию, прекратив контакты с наиболее враждебно настроенными политиками. При этом экономические и культурные связи с Лондоном, как считает Ордуханян, необходимо сохранить.

«Никаких ограничений на экономические связи, если они еще остались, никаких ограничений на культурные связи. Выдавать визы всем артистам и туда, и обратно. Никаких ограничений с гуманитарными связями. Но никаких контактов с шизофрениками», — рассказал политолог изданию «Царьград».

Напомним, что отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в марте стало известно об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Британские власти сразу же обвинили Россию в причастности в использовании химоружия на территории Соединенного Королевства, но при этом не предоставили никаких доказательств, ограничившись формулировкой «велика вероятность». Примечательно, что и Сергей, и Юлия Скрипаль выжили. В настоящее время их прячут британские спецслужбы.