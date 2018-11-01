Депутаты Госдумы вылетят в США, чтобы наблюдать за промежуточными выборами

Москва, 1 ноября. Депутаты Госдумы Алексей Корниенко и Артем Туров завтра вылетят в Америку для наблюдения за промежуточными выборами. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил один из участников делегации Алексей Корниенко.

«Мы будем работать в Вашингтоне и штате Мэриленд», — сообщил ФАН депутат.

В комитете Госдумы по международным делам уточнили, что визит запланирован по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«В прошлом созыве коллеги, которые представляли Парламентскую ассамблею ОБСЕ от Российской Федерации, — отметил Алексей Корниенко, — тоже были на таких промежуточных выборах. Но это было 4 года назад, и ситуация была не настолько напряженная. В этот раз в составе миссии ПА ОБСЕ только два представителя от Российской Федерации. Насколько я помню, в прошлый раз было больше».

Программа пребывания наблюдателей миссии ПА ОБСЕ рассчитана на пять дней. В числе мероприятий, по словам депутата, значатся информационные встречи по проведению избирательных кампаний республиканцами и демократами, вопросам их финансирования, предварительным оценкам выборов.

За непосредственным ходом выборов Алексей Корниенко будет наблюдать на избирательных участках штата Мэриленд.

Миссия наблюдателей завершится 7 ноября, когда будут подведены итоги промежуточных выборов.

Согласно Кодексу поведения наблюдателей за выборами ПА ОБСЕ, участники миссии обязуются не комментировать СМИ избирательный процесс и результаты наблюдений за выборами, комментарии при этом могут содержать только общую информацию о миссии и роли наблюдателей.

6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцы должны избрать 435 членов Палаты представителей и 35 членов Сената.