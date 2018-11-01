Изнасилованной начальниками МВД девушке-дознавателю из Уфы понадобилась помощь психологов

Уфа, 1 ноября. Сотруднице уфимского районного отделения полиции понадобилась помощь психологов после группового изнасилования начальниками отделов МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

«Заявительнице оказывается необходимая психологическая помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Республиканское управление МВД проводит проверку по факту происшествия. По результатам проверки будет приятно решение об увольнении подозреваемых.

Напомним, в ночь на 30 октября сотрудницу МВД изнасиловали руководители отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфе. Сообщается, что главы отделов употребляли алкоголь на рабочем месте, а затем надругались над жертвой.